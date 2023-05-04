شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: بدء صرف تعويضات إعادة تخطيط منطقة ألماظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر بدء صرف تعويضات إعادة تخطيط منطقة ألماظة بمصر الجديدة من أجل توسعة طريق حسين كامل سليم، وهو محور حيوي يربط بين شارع الثورة، الذي يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وقال نائب المحافظ، اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى شملت توسعة الطريق أما المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تخطيط المنطقة، بجانب تحقيق سيولة مرورية كبيرة بها.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير حي المرج من حيث إزالة العشوائيات وتنفيذ 7 محاور بالمنطقة، لافتا إلى أن جميع أحياء المنطقة الشرقية شملتها أعمال التطوير ماعدا المرج، لذلك فإن التطوير لا يقتصر على الطرق فقط، وإنما يشمل البنية التحتية للمناطق التي يتم تنفيذ الطرق بها.

وأوضح أنه سيتم كذلك العمل على حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة المرج وإقامة مستشفى عام.

وأشار إلى أنه شارك، الأسبوع الماضي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور محمد عبد الهادي رئيس حي المرج، وعضوي مجلس النواب عن دائرة المرج النائب خالد مصطفي والنائب أحمد علي، حيث تم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بإعادة استغلال مبنى حي المرج القديم بنظام حق الانتفاع، بغرض إقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلاً عن تخصيص جزء من المبنى لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي لإنشاء فرع لها يخدم أهالي حي المرج.