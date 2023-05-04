شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن القاهرة تهدى نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة درع التميز الإنتاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح اللواء أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة محافظ الغربية الأسبق مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، درع التميز الإنتاجى 'بمناسبة أعياد العمال والتى تأتى فى شهر مايو من كل سنة.

وجاء ذلك خلال الاحتفالبة الكبرى التى نظمتها اللجنة النقابية بشركة مطاحن جنوب القاهرة بمناسبة أعياد العمال فى حضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية للمنظمات العمالية ومشاركة فاعلة من جانب العاملين بالشركة.

وتابع " رئيس مطاحن القاهرة:" تكريم أبو الفتوح جاء تقديرا لدوره العمالى الداعم لمعايير الاستقرار داخل المواقع الإنتاجية ومساهمته الفاعله فى ايجاد علاقات عمل متوازنة بين كافة أطراف الإنتاج مما كان له أكبر الأثر فى إعلاء قيم العمل.