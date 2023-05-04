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المنيب البدرشين بـ 5 جنيهات.. اعرف تعريفة الركوب الجديدة بمواقف بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل خطوط تعريفات السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم، وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدى 10% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية بيان بتعريفة الركوب الجديدة بمواقف الأقاليم في الجيزة.

 

 

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وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما كلف المحافظ جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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