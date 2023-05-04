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اعرف أفضل الأوقات لزيارة القبور عند المذاهب الأربعة.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشف مجمع البحوث الإسلامية عن أفضل الأوقات لزيارة القبور، مؤكدا أن زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، وعن اوقات الزيارة ذكر الآتى:

 

1- السادة الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.

 

2- السادة المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

 

3- السادة الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

 

4- السادة الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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