شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل الأوقات لزيارة القبور عند المذاهب الأربعة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجمع البحوث الإسلامية عن أفضل الأوقات لزيارة القبور، مؤكدا أن زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، وعن اوقات الزيارة ذكر الآتى:

1- السادة الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.

2- السادة المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

3- السادة الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

4- السادة الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.