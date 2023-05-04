شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الدولى للإعلام بالشروق يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق الكاتب الصحفى الدكتور محمد ثروت، بحضور الدكتورة سهير صالح عميد المعهد ودكتورة رباب عبد الرحمن وكيل المعهد ودكتور صابر عسران أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ودكتورة نشوى عقل ودكتور رامى عطا أستاذ الصحافة.

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر العلمى السادس للمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي"، حيث قدم الدكتور محمد ثروت ورقة بحثية بعنوان" دور الإعلام الرقمى فى مكافحة العنف الدينى".



محمد ثروت مؤتمر الاعلام والعنف المجتمعى

وكانت اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العلمى السادس للمعهد الدولى العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي"، بمشاركة 36 بحثًا لأساتذة وباحثين مصريين وعرب يمثلون عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية والعربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتوره نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وبمشاركة عدد كبير من الأكاديميين والخبراء منهم الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى ودكتور سامى الشريف أستاذ الإعلام ودكتورة ماجى الحلوانى ودكتورة سهام نصار ودكتورة نائلة عمارة، ودكتور محمد شومان ودكتور محمد سعد والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.



جانب من المؤتمر

وناقش المؤتمر على مدار يومين المعالجة الإعلامية والدرامية لقضايا العنف المجتمعي، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية فى نشر العنف، والقواعد الأخلاقية والمهنية فى معالجة قضايا العنف في المجتمع، إضافة إلى دور الإعلام في الحد من العنف المجتمعي.

وقالت الدكتورة رباب عبد الرحمن، وكيل المعهد وأمين عام المؤتمر، إن المؤتمر يضم مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة التي تتناول المعالجة الإعلامية لقضايا العنف المجتمعي، والإعلام والعنف الأسري، والإعلام و التعصب الرياضى وجلسة خاصة بمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في الإمارات العربية المتحدة عن أخلاقيات صناعة المحتوى عبر الميتافيرس.

وأضافت وكيل المعهد وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى رصد واقع دور الإعلام في مواجهة قضايا العنف المجتمعي.