شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس مع المحافظين القرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس الأربعاء حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أى تغيير.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام جميع المحافظات بعقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية من إدارات الموقف والمرور ومباحث المرور والتموين والأزمات، مشيراً إلى أن المحافظات قامت على الفور بتشكيل لجان لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظات للخطوط الطويلة والداخلية، حيث تم اعتمادها وصدور قرارات بها من المحافظين.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظات والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، كما وجه الوزير بأن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظات.

كما وجه اللواء هشام آمنة بتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات الوضع فى المحافظات، واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف فى عدد من المحافظات عبر الاتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع فى جميع المحافظات ومواقف السيارات ومحطات الوقود.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحد من تلك الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى استمرار المتابعة حتى الأسبوع القادم والتعامل مع أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية قد خصصت أرقام الموبايل التالية ( 01103111761 - 01103111762 ) لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقى البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات فى بعض الملفات الخدمية إلى تهم المواطنين على أرض المحافظات.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة على رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتبارا من اليوم الأربعاء للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية.

وفى السياق ذاته.. أكدت وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع على استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” (صوتك مسموع) والبريد الإلكترونى [email protected]، ورقم الفاكس 33374892 الذى تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.