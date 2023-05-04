شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع قيادات القوات المسلحة جهود حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية الأمن القومي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.