شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والجماعى بالقاهرة بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام الجديدة، والتى زادت بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، وذلك بعد تحريك سعر السولار.

وجاءت زيادة تذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام:

اتوبيس عادى حتى 30 كم : 6 جنيه بدلا من 5.5 جنيه.

اتوبيس عادى حتى 40 كم : 8.5 بدلا من 7.5 جنيه.

اتوبيس مكيف: 11.5 بدلا من 10.5 جنيه.

تعريفة ركوب خطوط النقل الجماعى:

مينى باص عادى : 6.5 بدلا من 6 جنيه

مينى باص مكيف: 11.5 بدلا من 10.5 جنيه.

اتوبيس مكيف: 13.5 بدلا من 12.5 جنيه.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.