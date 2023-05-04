شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تصاعد أدخنة من عربة بقطار مطروح القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة السكك الحديدية بيان اعلاميا اليوم، بشأن قطار مطروح - القاهرة ، لبيان تفاصيل تصاعد أدخنة من عربة بقطار بالقرب من محطة سيدي عبدالرحمن.

وأوضح البيان أنه أثناء مسير قطار 12.9/ 3116 اكسبريس (مرسى مطروح/ القاهره) مكون من 8 عربات اليوم الخميس الموافق 4/ 5 / 2023 تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن وتم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف وتم التعامل الفوري بطفايات الحريق الموجودة بالقطار.

وأكدت السكة الحديد أنه لم تحدث أي إصابات أو وفيات وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخان.