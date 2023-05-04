شكرا لقرائتكم خبر عن تعريفة الركوب الجديدة بمواقف المحافظات فى الجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة اليوم الخميس عن تعريفة خطوط السير الجديدة بمواقف المحافظات فى الجيزة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

وينشر ”الخليج 365” في السطور التالية تعريفة الركوب الجديدة بمواقف المحافظات بالجيزة، وذكك وفقا لما أعلنته محافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل خطوط تعريفات السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم، وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدى 10% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.