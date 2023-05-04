شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى لوفد أمريكى موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأهمية التى توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكى فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التى خلفت أزمات فى الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرها السلبى العديد من دول العالم.

وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسى يؤكد لوفد أمريكى موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى " أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى برئاسة كيفن مكارثى، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقـــــوات المسلحة، والأمن السيبرانى، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات، كما شارك فى اللقاء رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ووزير الخارجية سامح شكرى.

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