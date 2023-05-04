شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من قراراً بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، تواصل التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التى لها تكليف من وزارة الصحة.

وفى سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات ( 169.537 ) مكلفاً / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالاً، حيث تتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل "العدل-الصحة - التربية والتعليم - البنوك- التموين- التأمينات - المدارس - قصور الثقافة- النيابة العامة" والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنويًا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانـي يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجاناً.