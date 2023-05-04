شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز رياضى جديد لأبناء المؤسسة العسكرية فى منافسات الخماسى الحديث والقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة من أبطالها الرياضيين المشاركين ضمن قوام المنتخب المصرى بكافة المحافل الدولية والعالمية، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من أبناء المؤسسة العسكرية بالأسس العلمية المدروسة وبأحدث الإمكانيات التى تضمن الإستمرار فى حصد المراكز الأولى بمختلف منصات التتويج، تمكنت لاعبة نادى طلائع الجيش سلمى أيمن عبد المقصود من الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى نظمت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المجر بمشاركة (17) دولة .

ونجح لاعب المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية بهاء الدين عمرو فى الحصول على ميدالية ذهبية و (2) ميدالية برونزية ، كما نجحت لاعبة المؤسسة ذاتها إسراء محمد حسن فى تحقيق الميدالية الذهبية، بالإضافة إلى حصد لاعبة نادى طلائع الجيش جنى على عبد المجيد ميدالية ذهبية و(3) ميداليات برونزية وذلك ضمن منافسات البطولة العربية الثانية عشر للقوس والسهم بمستوياتها المختلفة والتى أقيمت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس الشقيقة وبمشاركة (10) دول.

هذا وقد قدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين اللذين قدموا أروع نماذج التفانى فى إتقان العمل من خلال قدرتهم على تعظيم الإستفادة من كافة المقومات العلمية والتدريبية التى توفرها لهم القوات المسلحة ليظهروا بالمظهر المشرف الذى يليق بالشباب المصرى الواعد .



