شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2022/ 2023.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://exam.abroad.moe.gov.eg/

كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت المقبل الموافق ٦ مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.