شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الهرم يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، يرافقه الرائد أحمد نعمان مدير مكتب شرطة مرافق حى الهرم، اليوم الخميس، عددا من مواقف سيارات السرفيس ومحطات الوقود بنطاق الحي؛ للتأكد من انتظام العمل والتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وحرص رئيس الحي خلال جولته على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة، منبها على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد اليوم الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة لا تتعدى 10%، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعى موضح به خط السير وتعريفة الركوب، منبها بعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.