شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح 6 مساجد اليوم منها 5 جديدة وواحد صيانة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، 6 مساجد اليوم الجمعة 5 / 5 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 896 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و215 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. الجفجافة - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء

مديرية أوقاف بني سويف

2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر

مديرية أوقاف الجيزة

3. أبو طالب – السعودية – العياط

4. الإيمان – عرب الترابيين – الصف

مديرية أوقاف الفيوم

5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم شمال

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح