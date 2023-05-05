شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح 6 مساجد اليوم منها 5 جديدة وواحد صيانة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، 6 مساجد اليوم الجمعة 5 / 5 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 896 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و215 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. الجفجافة - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف بني سويف
2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر
مديرية أوقاف الجيزة
3. أبو طالب – السعودية – العياط
4. الإيمان – عرب الترابيين – الصف
مديرية أوقاف الفيوم
5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم شمال
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح
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