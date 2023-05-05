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"الأوقاف" تفتتح 6 مساجد اليوم منها 5 جديدة وواحد صيانة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح  وزارة الأوقاف، 6 مساجد اليوم الجمعة 5 / 5 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 896 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و215 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء 

1. الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء

مديرية أوقاف بني سويف

2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر 

مديرية أوقاف الجيزة

3. أبو طالب – – العياط 

4. الإيمان – عرب الترابيين – الصف 

مديرية أوقاف الفيوم

5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم  شمال 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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