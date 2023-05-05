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يقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءاً ليصل اسوان الساعه 6,40 صباح اليوم التالى

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية