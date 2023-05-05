شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة سائقى النقل الثقيل المخالفين لمواعيد السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة سائقى النقل الثقيل المخالفين لمواعيد السير المحددة؟، مطالب تغليظ عقوبة سائقى النقل الثقيل المخالفين لمواعيد السير المحددة. وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى النقل الثقيل المخالفين لمواعيد السير المحددة، بينما عارض 12% من القراء موضوع الاستطلاع.



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