شكرا لقرائتكم خبر عن "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان".. موضوع خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.