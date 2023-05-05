تفاصيل خسوف شبه ظل للقمر اليوم من البداية للنهاية

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء السعودية والعالم العربى خسوف شبه ظل عميق للقمر مساء اليوم الجمعة 5 مايو 2023 سيستمر 4 ساعات و18 دقيقة، حيث سيكون 96٪ من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف، وقد كانت آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق فى يناير 2020.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل وعادة فى هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أى تغيير عند رصده بالعين المجردة، ولكن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً ، حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض، وبالتالى سيكون إنخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل والسبب فى ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض فى نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبة ظل القمر.

لحدوث الخسوف يجب أن يعبر القمر البدر نقاط، حيث يلتقى مداره مع مدار الأرض تسمى (العقدة الصاعدة او العقدة الهابطة)، وفى هذا الحدث يعبر القمر العقدة الهابطة قبل حوالى 17 ساعة من حدوث هذا الخسوف.

إن مراحل الخسوف ستكون فى نفس الوقت فى كافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساء بتوقيت مكة (03:14 مساء بتوقيت جرينتش) وفى هذه المرحلة سيكون القمر لا يزال تحت الأفق محلياً وبعد ظهوره فوق الأفق لن يشاهد أى تغيير فى إضاءة قرص القمر حيث سيبدو كالمعتاد فى مثل هذا الوقت من الشهر القمري.

سيتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساءً بتوقيت مكة (05:22 مساءً بتوقيت جرينتش) باتجاه الأفق الجنوب الشرقى وسيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر ورؤية وعتمه واضحة فى طرفة اليسار (بالنسبة للراصد) نظراً لاقتراب القمر إلى حدود 5% من ظل الأرض فى ذلك الوقت.

بالتزامن مع ذلك سيصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 08:34 مساءً بتوقيت مكة (05:34 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر.

الخسوف سوف ينتهى بخروج القمر من منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش).

بعكس كسوف الشمس يمكن رصد خسوف القمر بالعين المجردة ويفضل استخدام منظار أو تلسكوب صغير لرؤية التفاصيل عن سطح القمر وكذلك تصوير الخسوف فى مراحل مختلفة حيث يمكن للكاميرا الرقمية مثبتة على حامل ثلاثى التقاط ادق التفاصيل مع عدسة لا يقل طولها البؤرى عن 300 مم أو بعدسة الكاميرا للهاتف الذكى فوق العدسة العينية وتحتوى بعض أحدث الهواتف على أوضاع تصوير مناسبة لسماء الليل لذا يمكن محاولة استخدامها بدلاً من الكاميرا الرقمية لكن لا يزال الحامل ثلاثى ضروريًا.

يعود السبب لعدم حدوث الخسوف شهرياً إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالى 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعنى بأن القمر يقضى معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى لذلك لا يحدث خسوف شهرياً.