شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والأجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء. مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد معتدله على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين، و300 ألف و730 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى يوم الأربعاء الماضي، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. الصحة: فحص 8.3 مليون تلميذ بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة المتوقعة

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة "نوتو" بمحافظة "إيشيكاوا" اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية. أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة "إيشيكاوا" اليابانية

يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة فريقي الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري على إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.

الأهلي يتحدى بيراميدز في رحلة التتويح باللقب الـ13 للسوبر المصري.. الليلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة ، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

الأرصاد: طقس حار نهارًا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة