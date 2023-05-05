شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توضح سبب كسر زجاج نافذة قطار تالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا حول ما تم تداوله عبر إحدى منصات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن وجود كسر بزجاج عربة رقم 1 بقطار تالجو رقم 2025 يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023.

وأكدت الهيئة الحقائق التالية:-

1. أن كسر الزجاج ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق القطار بالحجارة

2. إن رشق هذا القطار الذي يعد افخم القطارات المصرية والذي يضاهي أفخم القطارات الأوربية والتي حرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على التعاقد عليه لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجمهور الركاب، بالإضافة إلى استمرار رشق الأطفال العابثين والمخربين لكافة أنواع القطارات على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والتي بدأتها منذ بدء تحسين هذا المرفق عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدى لهذه الظاهرة السلبية يتطلب المشاركة الفاعلة من السادة المواطنين في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات بمختلف أنواعها والمملوك لكافة المواطنين ، والتي تخدم ملايين الركاب يوميا والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

3. كما تؤكد هيئة السكك الحديدية أن حملات التوعية التي قامت بها وزارة النقل والهيئة شملت أيضا التوعية من السلبيات الأخرى التي يقوم بها بعض المواطنين المستهترين والعابثين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل محاولة ركوب القطار قبل التحرك أو مغادرته أثناء التحرك، أو استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب، أو الركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح أو شد بلف الطوارئ بالقطارات أو التدخين داخل عربات الركاب أو المرور من الأماكن غير المعدة للعبور أو اقتحام المزلقانات وهي مغلقة أو إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية أو ركوب القطار بدون تذكرة وغيرها من السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة مسير القطارات وخسائر مادية كبيرة تتحملها ميزانية مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين.

4. تؤكد هيئة السكك الحديدية على تكرار مناشدتها لكافة السادة المواطنين في المشاركة الفاعلة فى التوعية من مخاطر هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تحدث من بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد والذي يشهد نهضة كبيرة وتطورا هائلة في كافة عناصره ونقلة نوعية هائلة في مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.