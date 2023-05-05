شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توضح سبب كسر زجاج نافذة قطار تالجو والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة الحقائق التالية:-
1. أن كسر الزجاج ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق القطار بالحجارة
3. كما تؤكد هيئة السكك الحديدية أن حملات التوعية التي قامت بها وزارة النقل والهيئة شملت أيضا التوعية من السلبيات الأخرى التي يقوم بها بعض المواطنين المستهترين والعابثين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل محاولة ركوب القطار قبل التحرك أو مغادرته أثناء التحرك، أو استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب، أو الركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح أو شد بلف الطوارئ بالقطارات أو التدخين داخل عربات الركاب أو المرور من الأماكن غير المعدة للعبور أو اقتحام المزلقانات وهي مغلقة أو إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية أو ركوب القطار بدون تذكرة وغيرها من السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة مسير القطارات وخسائر مادية كبيرة تتحملها ميزانية مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين.
4. تؤكد هيئة السكك الحديدية على تكرار مناشدتها لكافة السادة المواطنين في المشاركة الفاعلة فى التوعية من مخاطر هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تحدث من بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد والذي يشهد نهضة كبيرة وتطورا هائلة في كافة عناصره ونقلة نوعية هائلة في مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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