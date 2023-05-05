شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إطلاق الدورة الثالثة للمسابقة الدولية للتصوير الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تحت رعاية مركز تعليم الفلك، الذي يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تم إطلاق الدورة الثالثة للمسابقة الدولية للتصوير الفلكي التابع لمكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك.

وتهدف مسابقة التصوير الفلكي إلى استخدام الصور الفلكية كأداة تعليمية قيمة، حيث يسعى مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لإتاحة هذه الصور لاستخدامها كمصادر تعليمية؛ لتحقيق التأثير الأمثل لها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه المسابقة حققت في نسختها الأولى والثانية نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التقدم متاح للجميع من محبي التصوير الفلكي، هواة الفلك والمتخصصين، والمبتدئين في هذا المجال.

وسوف تكون المشاركة في المسابقة لهذا العام في الفئات التالية:

(صور أطوار كوكب الزهرة، صور أقواس للشمس والصور الشمسية، صور مواقع شروق الشمس وغروبها على مدار العام، صور أي جسم فلكي تم التقاطه حصريًا باستخدام الهواتف الذكية)، كما يمكن الاشتراك في المسابقة بتقديم مقاطع الفيديو ذات الفواصل الزمنية في فئة دوران كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الصليب الجنوبي.

وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية، كما ستتاح صورهم كمصادر تعليمية مفتوحة للمعلمين والطلاب في جميع أنحاء العالم.

حيث يحصل الفائزون على 6 جوائز نقدية كل منها بقيمة 100 يورو لفئة الصور الثابتة بالهواتف الذكية، و 3 جوائز نقدية للفئات الأخرى بقيمة 750 يورو، و 500 يورو، و 250 يورو للمراكز الأولى، والثانية، والثالثة على التوالي.

كما سيتم نشر جميع الصور الفائزة في موقع موارد تعليم علم الفلك التابعة لمكتب تعليم الفلك، وأيضًا أرشيف الصور بالاتحاد الدولي الفلكي.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن عملية تقييم الصور ستتم من قبل لجنة دولية من المصورين الفلكيين ومعلمي علم الفلك، الذين سيأخذون في الاعتبار ليس فقط الصفات الجمالية والتقنية للصور، ولكن أيضًا القيمة التعليمية لها.

وسوف يتم تقديم المشاركات لمكتب الاتحاد الدولي لتعليم الفلك في موعد غايته الجمعة 30 يونيو 2023 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

ونظرًا للدور الرائد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومركز تعليم الفلك في نشر وتعليم علوم الفلك بمصر على المستوى الأكاديمي والمجتمعي، فسوف ينظم المعهد محاضرة تفصيلية بالمسابقة والهدف منها إلى جانب تنظيم ورشة عمل؛ لتنمية مهارات التصوير الفلكي، وسوف يعلن عنها قريبًا، من خلال صفحات المعهد الرسمية.

جدير بالذكر، أن المعهد يستضيف مركز تعليم الفلك الذي يعمل تحت إشراف مكتب تعليم الفلك بالاتحاد الدولي الفلكي؛ للناطقين باللغة العربية منذ ديسمبر 2021، بمقر المعهد بحلوان، والذي يقوم بعدد من الأنشطة والفعاليات، منها تدريب مدرسي العلوم على أحدث المقررات العلمية في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، كما قام بتنظيم عدد من الزيارات إلى مرصد القطامية الفلكي التابع للمعهد، ويقوم حاليًا بمراجعة المناهج التعليمية سواء في مصر أو في الدول العربية بمعاونه عدد من المختصين من تلك الدول.