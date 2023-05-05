شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العياط يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص رئيس المدينة خلال جولته على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة، منبها على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.
والتقى رئيس المدينة خلاله جولته التفقدية بعدد من المواطنين، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلالهم.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.
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