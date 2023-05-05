شكرا لقرائتكم خبر عن سباح المانش والسباح الإيطالى يتنافسان فى حب مصر وإيطاليا بالإسكندرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
ورافق السباحين الكابتن سامح الشاذلى بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، ووالد الفرعون المصرى محمد الحسينى ، ووالدة السباح الإيطالى فلافيو.
الملتقى يأتى بتنظيم من جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار أحمد فتحي، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، ويأتى للتأكيد علي أن مصر و إيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى و يعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف و الصداقة بين الشعوب ، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه .
وكان الفرعون المصرى وصديقة السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، خاضوا التدريبات الأخيرة، بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، ذلك استعدادا لملتقى أبطال التحدى، حيث جاءت التدريبات تحت إشراف أسطورة السباحة نبيل الشاذلى، و الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية ، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ .
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