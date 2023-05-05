شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بالقاهرة عقب أداء صلاة الجمعة، وخلال تفقد أعمال التطوير بالمسجد، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تسعى جاهدة لتطوير مساجد آل البيت والعناية بها وتعطيها أولوية كبيرة ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمساجد وتطويرها وحسن عمارتها بصفة عامة واهتمامه بمساجد آل البيت بصفة خاصة، فما تم في عمارة المساجد في مصر في عهده إنجاز غير مسبوق، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وذلك بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد بالمقاولين العرب، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.



الوزير فى مسجد السيدة نفيسة



تفقد وزير الأوقاف لمسجد السبدة نفيسة



جانب من تفقد الوزير



مسجد السيدة نفيسة