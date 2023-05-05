شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: كورونا أودى بحياة 20 مليون شخص على الأقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إنّ جائحة كوفيد-19 أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ"، وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس للصحفيين "أعلن أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية".
وقدر أن الوباء أودى بحياة "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.
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