شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، فى خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التى أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص، وأضرت بالاقتصاد العالمى والمجتمعات، بحسب سكاى نيوز.

واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أمس الخميس وأوصت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التى تثير القلق الدولى والتى ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

"أعلن.. انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية دولية"، مضيفاأن إنهاء حالة الطوارئ لا يعنى انتهاء التهديد الذى يمثله كوفيد على الصحة العالمية.

كانت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت لأول مرة أن كوفيد يمثل أعلى مستوى تحذير لديها قبل أكثر من ثلاث سنوات، فى 30 يناير 2020. ويساعد ذلك التصنيف فى تركيز الاهتمام الدولى على التهديد الصحى وتعزيز التعاون فى اللقاحات والعلاجات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن رفع كوفيد-19 من حالات الطوارئ علامة على التقدم الذى أحرزه العالم فى هذه المجالات، لكنه مازال هنا وسيبقى، حتى لو لم يعد يمثل حالة طوارئ.

وقال جيبريسوس "غير كوفيد العالم، وغيرنا. وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور. لو عدنا إلى ما كانت عليه الأمور قبل كوفيد-19،سيعنى ذلك أننا لم نتعلم الدرس، ولخذلنا أجيال المستقبل".

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب المرض تباطأ من ذروة بلغت أكثر من 100 ألف شخص فى الأسبوع فى يناير 2021 إلى ما يزيد قليلا عن 3500 فى الأسبوع المنتهى فى 24 أبريل 2023.