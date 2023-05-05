شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مستثمر وعايز أرض.. تفاصيل الدخول على بوابة هيئة المجتمعات وتسجيل الأوراق "جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوه جديدة للتيسير علي المستثمرين ورجال الأعمال، قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إطلاق موقع جديد خاص بطرح الأراضى للمستثمرين، وطرح الفرص الاستثمارية علي مدار العام ، كما قدم الموقع الجديد خدمات ومزايا جديدة، أبرزها امكانية رفع أوراق التقديم المطلوبة علي الموقع دون الحاجة الي الذهاب للهيئة والتعامل مع خدمة المواطنين.. وكذلك قدم مزايا أخري سوف نستعرضها في النقاط التالية:.

1- قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اطلاق بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg".

2- تأتى تلك الخطوه فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

3-البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، حيث ستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهرياً بالمدن الجديدة.

4- تبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.

5- من أبرز المزايا التي تقدمها البوابه إمكانية رفع الأوراق الي الموقع دون الحاجة الذهاب لهيئة المجتمعات العمرانية والتعامل مع خدمة المواطنين لتسليم الأوراق .

6- الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي سيتم عرضها خلال شهر مايو، تتضمن (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

7- فى حالة رغبة المستثمر او رجل الاعمال الحصول علي اكثر من فرصة استثماريه ..يتطلب منه فقط ادخال بياناته كامله مرة واحدة فقط ، هي المره الاولي ، وليس بحاجة لادخال بيانات اخري في كل مره او فرصة استثماريه .

8- البوابه مخصصة فقط للشركات والمستثمرين ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية.

9-وحول خطوات الحجز من خلال البوابه .. يتم سداد مصاريف الدراسة طبقا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة.

10- بعد ارسال الرساله يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

11-بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منه.

12-فى حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.



أزاى تدخل علي بوابة هيئة المجتمعات وترفع أوراقك



أزاى تدخل علي بوابة هيئة المجتمعات وترفع أوراقك (1)