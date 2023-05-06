شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادئ تحكم مسار الحوار الوطنى نحو مزيد من المساحات المشتركة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات وجهود جدية اتخذها الحوار الوطني في مرحلة التحضيرات على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني نحو بدء الجلسات النقاشية.

وتؤكد إدارة الحوار الوطنى على أن رؤيته تتمثل في أنه دعـوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقـواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسمـاع وجهـات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للـوصـول بمساحـات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

وتؤكد المبادئ العامة على:

• الحوار الوطني قائم على التفهم.. لا الإقناع.

• الجلسات ليس مناظرة بين رؤى متنافسة، ولكن مساحات مشتركة بين جميع الأراء.

• الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية.

• مصر أولا.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبا وتقدم مصلحة الوطن

وترتكز أهداف الحوار الوطني، في تحـديد أولـويـات الـعـمـل الـوطـنـي فـي المـرحـلـة القـادمـة، الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، الكشـف عـن كـوادر مؤهلـة في كـافـة النواحـي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حـول آليات تحقيقها في جميع المجالات، ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.