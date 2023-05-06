شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. دفع المصروفات التعليمية للطلاب غير القادرين قبل نهاية العام "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 28 إبريل حتى 4 مايو 2023، ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

- دورة تدريبية لمنسقى ورائدات برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية لتنمية مهاراتهن على المتابعة الميدانية والإشراف على مستوى محافظات.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى ، يسلم مشروعات متناهية الصغر لتنمية الثروة الحيوانية لمستفيدى تكافل وكرامة بمركز البياضة بالاقصر لتمكين الاسر الاولى بالرعاية.

- القباج توجه بصرف مساعدات شهرية عاجلة لأسر صيادين تم وقفهم عن العمل خارج مصر لتخطيهم المياه الإقليمية المسموحة للصيد، وتؤكد أن دور الوزارة هو حماية الأسر الأولى بالرعاية وتطالب العمالة غير المنتظمة باحترام قوانين العمل.

- نشاط مكثف لوحدات التضامن بالجامعات لتدريب الطلاب على تنفيذ المشروعات متناهية الصغر مع بنك ناصر الاجتماعي، وشباب الجامعة المصرية الروسية تزور مقر الهلال الأحمر المصرى لنشر ثقافة التطوع.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يطلق "البرنامج التدريبى العربي لمكافحة المخدرات"، وبرنامج "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها"، بمشاركة متدربون من مختلف المؤسسات القومية المصرية.

- برنامج وعى يختتم دورته لإعداد مدربين في محافظة الشرقية لبرنامج "التربية الإيجابية.. مشاركة" لإعداد الرائدات الاجتماعيات لحملات مكثفة لتوعية المتزوجين حديثا والأمهات اللاتي لديهن أطفال تحت 18 سنة على قيم تنمية الأسرة.

- الوزارة تراجع وضع مكلفات الخدمة العامة على مستوى المحافظات والكيانات الحكومية، وتعمل على استحداث قانون لتنمية المكلفات والاستفادة بهن في الخدمات العامة والحكومية.

- بتشريف رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشهد احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

- برئاسة دولة رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في اجتماع بحث تداعيات الوضع في الأزمة السودانية" وتستعرض جهود التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر لتوفير مواد الإغاثة والمساعدات العاجلة للمصريين القادمين من السودان.

- القباج تشهد الاحتفالية السنوية لجمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم بعيد الأم، وتتشرف تكريم أسر شهداء وأبطال الشرطة والقوات المسلحة.

- الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى 1400 اتصالا هاتفيا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتلقى العلاج من الإدمان، والقباج توجه بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

- الوزارة تكثف جهودها لدفع المصروفات التعليمية للطلاب غير القادرين قبل نهاية العام، وتؤكد أن تكافؤ الفرص التعليمية هو حق أساسي لجميع الأطفال مع أولوية دعم أطفال الأسر تحت خط الفقر.

- القباج تشهد افتتاح المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بعنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي" بحضور قادة الرأي وكبار الإعلاميين، والقباج تؤكد أن الإعلام يمتلك قوة غير محدودة على استقرار وأمن المجتمع.

- القباج تشارك عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، لمناقشة تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لدولة السودان وتصرح بأن الدولة المصرية تبذل خالص الجهود للوقوف بجانب الشعب السودانى وعلى تأمين المصريين العائدين.

- القباج تستقبل المهندسة نيفين عثمان امين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة واللقاء يناقش الجهود المشتركة لوقف عمالة الأطفال وتمكين أسرهم اقتصادياً، كما يناقش جهود الطرفين في مناهضة الزواج المبكر بكافة أشكاله.

- القباج تلتقى المدير التنفيذي لمؤسسة فيس فلافيا جاكسون، لاستعراض الجهود المبدولة للانتهاء من إعداد المركز الشامل للكفالة بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، استعداداً لافتتاحه في النصف الثاني من العام.

- القباح تلتقي بالناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري لمتابعة خدمات الإغاثة الإنسانية للهلال عبر معبر "أرقين" وقسطل على الحدود السودانية، بما يشمل 38 ألف وجبة جافة، و1250 خدمة طبية و520 عملية نقل و1033 خدمة دعم نفسي، بالإضافة إلى حقائب النظافة والتعقيم.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق سلسلة أنشطة لتوعية عمال المناطق الصناعية بأضرار تعاطى المخدرات والأنشطة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تدشين المرحلة الثانية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وتصرح بأن المرحلة الثانية تستهدف140 قرية على مستوى 20 محافظة لتدريبهم على صحة وتنمية الكيان الاسري.

- وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بيانا صحفيا بخصوص قرية الأطفال "SOS"، والقباج تنفى اجلاء الأبناء وتركهم بالشارع وتؤكد أن الدولة تحرص على الرعاية الأسرية والبديلة للأطفال مع إعلاء مصلحتهم، وأن الوزارة لن تفصل أبداً بين الأبناء وأمهاتهم البديلة باستثناء أطفال الكفالة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تنسق مع محافظ الوادي الجديد، وتقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي أثر حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»

- الهلال الأحمر المصرى يستقبل فريق الوكالة الأمريكية للتنمية لمتابعة تعاون الطرفين لإنشاء 49 مركز تطعيمات فيروس كورونا باعتماد من وزارة الصحة والسكان، والفريق يقوم بزيارة لاحد مراكز تلقي التطعيمات وشيد بجودة الأداء والمهنية.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للاعلام ينظم ندوة حول "المواطنة والبعد الاستراتيجي لقوة التنوع" بجامعة بنى سويف بحضور رئيس الجامعة وعدد واسع من اساتذة الجامعة والقيادات الرسمية بالمحافظة والنواب.