تعرف على مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

القاهرة - سامية سيد - يستطيع المتقدمون لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، معرفة مواعيد مقابلاتهم الشخصية من خلال الدخول برقمهم القومي على موقع النيابة الإدارية، التي بدأت صباح اليوم المقابلات الشخصية.

أعلنت النيابة الإدارية، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات بدأت اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية، أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية، ومنها:

1. التأكيد على الحضور فى الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.