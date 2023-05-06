شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة، أن خطوات استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة، تتمثل في توجه المريض إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
وأوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى إضافة بعض العلاجات المستحدثة، ومنها (العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر) واستحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم.
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