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4.5 جنيه من ميدان الجيزة لفيصل أو الهرم.. تعريفة خطوط السرفيس الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص"، والتي زادت بنسبة لا تتعدى "10%"، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية التعريفة الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص".
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جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس وجه جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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