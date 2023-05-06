شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن عن قبول الدفعة 6 لبرنامج تأهيل المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على اهتمام الجامعة الكبير بالبرامج الدراسية الجديدة التى تواكب سوق العمل وتهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المختلفة، وتنفيذ التدريبات العملية فى صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية. وأعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم عن قبول دفعة جديدة (الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث أن الدراسة فى الترم التمهيدى تبدأ خلال يونيو – يوليو. 2023 وينتظم الآن مارثون الإمتحانات بالبرنامج للفرق الثانية والثالثة. أوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المعلمين العمليين العاملين فى الخدمة لاكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم فى تدريس المواد الفنية وتنمية مهاراتهم لمواكبة التقدم الذى تشهده البلاد . كما أن لطلاب البرنامج المتفوقين الحق فى التقدم لتحضير الماجستير والدكتوراه وهذا يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيعهم على التقدم والنجاح. وتتمثل شروط التقدم للبرنامج الآتي: وتتمثل شروط التقدم للبرنامج الآتي:

١. أن يكون الدارس حاصلاً على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

٣.مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية عن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في ( المؤهل أصل و صورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد أصل وصورة - ٦ صور شخصية ).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، ومتابعة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.