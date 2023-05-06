شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور الطلبة المصريين فى الخارج: صعوبة دخول منصة الاختبارات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بعض أولياء أمور الطلبة المصريين فى الخارج صعوبة دخول أبنائهم على منصة الاختبارات الإلكترونية لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والذى انطلق صباح اليوم السبت حسب جداول الامتحانات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدين أن هناك مشكلات أثناء الدخول على منصة الاختبارات، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحل المشكلات.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم العمل على تذليل اى عقبات، كما يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم السبت6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

ويتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

وأوضحت الوزارة أنه يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن.

كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/.