شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتابع امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وسنحل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والمشكلات التى تواجه الطلبة فى الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني وسوف نعمل على حلها.

أعلن بعض أولياء أمور الطلبة المصريين فى الخارج صعوبة دخول ابنائهم على منصة الاختبارات الإلكترونية لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى والذى انطلق صباح اليوم السبت حسب جداول الامتحانات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدين أن هناك مشكلات أثناء الدخول على منصة الاختبارات، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحل المشكلات.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم العمل على تذليل اى عقبات، كما يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم السبت 6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

ويتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

وأوضحت الوزارة أنه يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن

كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/،