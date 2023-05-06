شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: القبض على رئيس حركة مناهضة للملكية بالتزامن مع مراسم تتويج تشارلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم القبض على رئيس الحركة الجمهورية الرائدة في المملكة المتحدة، وخمسة منظمين آخرين للاحتجاج المناهض للملكية في حفل التتويج على طريق موكب الملك تشارلز الثالث.

كان جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لحركة "ريبابليك" أو الجمهورية، يجمع المشروبات واللافتات للمتظاهرين في الموقع الرئيسي للاحتجاج في ميدان ترافالجار عندما احتجزته الشرطة فى ستراند بوسط لندن.

وكانت المجموعة تسير خلف شاحنة مستأجرة مليئة بمئات اللافتات عندما أوقفتهم الشرطة.

وغردت شرطة العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها لن تتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى "تقويض" اليوم.

قال هاري ستراتون، مدير فى الحركة، الذي وصل مع احتجاز سميث والآخرين: "كانوا يجمعون اللافتات ويحضرونها عندما أوقفتهم الشرطة. "

جاء الاعتقال، حوالي الساعة 7.30 صباحًا، في الوقت الذي تجمع فيه المئات من المتظاهرين المناهضين للملكية في ميدان ترافالجار مع أعلام كبيرة ويرتدون قمصانًا صفراء أثناء تطلعهم لجذب انتباه وسائل الإعلام العالمية والملك في يوم تتويجه.

وتم وضعه بجانب أقدم تمثال في لندن لتشارلز الأول، الذي فقد رأسه أمام الجمهوريين منذ ما يقرب من 400 عام، أولئك الذين يستعدون للمعارضة مع مرور موكب تتويج تشارلز الثالث أقروا بأنهم "فاق عددهم كثيرًا".