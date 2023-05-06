شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات مسئولى السرفيس والمواقف بالقاهرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رؤساء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف، والإدارة العامة للمرور فى تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما تقوم مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى صورة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفة التعريفة وحلها على الفور . وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة ليسهل للمواطنين التعرف عليها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تتلقي شكاوى المواطنين على رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأكد محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مصلحة المواطن والسائق ، ومسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

يذكر أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط ، ولم تتجاوز 1جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و 1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.