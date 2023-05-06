شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى بالمركز القومى للبحوث يبتكر تصميم مركبات دوائية تحارب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان (Cancer) هو مصطلح طبّي يتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بعشوائية ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم، وهو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في العالم الغربي، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، وذلك بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاج السرطان.

وفي هذا الإطار، كشف المركز القومى للبحوث فى بيان له عن تمكن فريق بحثي مكون من الدكتور محمود نبيل يوسف والدكتور أسامة فتحي عبدالرسول الدكتور نبيل محمود يوسف بمعهد بحوث الصناعات الكيمياوية بالمركز القومى للبحوث، من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة، حيث تمتلك مشتقات الكرومين مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان، ومضادة للميكروبات، ومضادة للسل، ومضادة للتشنج، ومضادة لمرض السكر، ومضادة للكولين استيريـز وذلك لما تتمتع به من القدرة على تدميرالخلايا المصابة والتالفة.

ويجدر الإشارة إلى أنه تم فحص المركبات المحضرة معمليا ضد خلايا سرطان الكبد (2-HepG) وخلايا سرطان القولون (29-HT)، وخلايا سرطان الثدي (7-MCF). وقد تبين وجود مركبات واعدة من مشتقات الكرومينو- بيرميدين (Chromeno-pyrimidine) والكرومينو- أوكسازين (Chromeno-oxazines) حيث أظهرت نشاطا واعدا مضادا للسرطان أعلى من الدواء القياسي المرجعي المستخدم.

وأكدت النتائج سهولة تحضير هذه المركبات بجودة عالية ومن مواد رخيصة الثمن وتم نشر هذا البحث فى￼ مطلع هذا العام في مجلة الكيمياء الطبية وهى مجلة معتمدة ومصنفةعالميا ضمن دار نشر بنثام.