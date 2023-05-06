شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مدبولى ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فى حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فى حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج. مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو فى ضحايا الفيضانات شرقى البلاد أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين والمفقودين. صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبني سويف الجديدة وبدر ودمياط الجديدة، شنت حملات لإزالة الإشغالات ومنع المخالفات، بالتعاون مع الشرطة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها. مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو فى ضحايا الفيضانات شرقى البلادوزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات فى 5 مدن جديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائلة للبروده ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أكدت المدارس الثانوى، استقرار سيستم الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى أول يوم بالامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسى الثانى، موضحة أن الطلاب استطاعوا الدخول على المنصة لأداء الامتحان. تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى. التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد التعليم: استقرار سيستم الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى

مدبولى ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالثالأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجةبث مباشر من أمام قصر باكنجهام قبيل انطلاق فعاليات تتويج الملك تشارلز

أذاع تليفزيون الخليج 365 بث مباشر من أمام قصر باكينجهام، حيث تتجه أنظار العالم، بعد لحظات قليلة، لحفل تتويج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا فى كنيسة ويستمنستر وفق توقيتات دقيقة، وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.

رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلى القوات المسلحة السودانية وممثلى قوات الدعم السريع فى مدينة جدة اليوم السبت، وفق بيان السفارة السعودية.

بيان سعودى أمريكى: بدء محادثات بين ممثلين عن الجيش السودانى وقوات الدعم بجدةاستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مخيم طولكرم

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام مخيم طولكرم، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 مايو 2023 تحرك نحو الصعود إلى مستويات 2625 جنيها للجرام مقابل 2590 جنيها في بعض جلسات التداول أمس الجمعة، ويسجل سعر الذهب في البورصة العالمية 2016 دولار بهبوط ملحوظ بعد بيانات توظيف قوية في أمريكا. عيار 21 يسجل 2625 جنيها. عيار 18 يسجل 2250 جنيها. عيار 24 يسجل 3000 جنيهات. الجنيه الذهب 21000 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل 2625 جنيها للجرام عيار 21

نفى مسئولو اتحاد الكرة ما تردد حول صدور قرار بإحالة محمد الشناوى وعلى معلول لاعبي الاهلي للجنة الانضباط بعد مباراة السوبر المصري أمس بالإمارات.

اتحاد الكرة: لا صحة لتحويل الشناوى ومعلول للجنة الانضباط بعد السوبر