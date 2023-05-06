شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 80 جنيها في مصر ليسجل 20920 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم هبوطا بحوالى 80 جنيها ليسجل 20920 جنيها، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وسجل جرام 21 سعر 2615 جنيها.

وانتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من مقترح سيجرى تقديمه للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل افساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.

وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن صناعة المشغولات الذهبية تعانى بقوة فى الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع فى سداد الالتزامات عليها.

وأكد ممدوح عبد الله فى تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات، حيث أنه يوجد تراجع كبير فى حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80% خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذى يستدعى فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.

وشدد على أن فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية من أجل تنشيط حركة الطلب على المشغولات الذهبية وتشغيل المصانع، خاصة أن قدرات المصانع على دفع الالتزامات تتراجع مع هبوط المبيعات بصورة كبيرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المعادن، أن تراجع الإنتاج يؤدى مع هبوط الطلب سيؤدى إلى تحمل المصانع أعباء نفقات العمالة بجانب الالتزامات الثابتة، مشيرا إلى أن الحفاظ على العمالة المدربة أصبح تحدى كبير على صناعة المشغولات.