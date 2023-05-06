شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تواصل حصاد حقول إكثار التقاوي المعتمدة للقمح ومتابعة محطات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ، يرافقه الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالزيارات المستمرة على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح الإكثار لشركات إنتاج التقاوى بالنوبارية، وكذلك المتابعة فى الحقول ومحطات إنتاج وغربلة التقاوى.

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تأتى تكليفات وزير الزراعة بهدف الاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً هذا بالإضافة إلى متابعة استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي .