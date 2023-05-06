شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الامتحان .. عند تعسّر الإجابة ردد "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع امتحانات صفوف النقل في التعليم العام والتعليم الأزهرى، يبحث الكثير من الطلاب عن دعاء الامتحان ودعاء المذاكرة ودعاء الحفظ، وينشر الخليج 365 عددا من الأدعية المستحبة لـ"دعاء الامتحان" يمكن ترديدها أثناء المذاكرة وأثناء الامتحان.

دعاء الامتحان

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي

دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.