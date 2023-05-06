شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتى الأزهر ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكولات تعاون مع جامعة دمنهور وكلية الزراعة جامعة الأزهر، والتى تهدف إلى تعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين والإستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة ، وإستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد عدد من اللقاءات المفتوحة لطلبة الجامعات، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .

قام بتوقيع البروتوكولات اللواء أ ح أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا و أ.د عبد الحميد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور و أ.د جمال عبد ربه عميد كلية زراعة جامعة الأزهر بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعتى الأزهر ودمنهور .