شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 96٪ نسبة حضور امتحانات رابعة ابتدائى اليوم و98% لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، اليوم السبت، من خلال غرفة عمليات الامتحانات المركزية بالمديرية، انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل، للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 شهدت فى يومها الأول، أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي لامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بإجمالي 206269 طالب مقيد وبنسبة حضور 96٪، وأداء طلاب الصف الخامس الابتدائى لامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بإجمالي 199094 طالب مقيد وبنسبة حضور 97٪، وأداء طلاب الصف الأول الإعدادى لامتحان مادة اللغة العربية والخط بإجمالي 190601 طالب مقيد وبنسبة حضور 96٪، وأداء طلاب الصف الأول الثانوى لامتحان مادة اللغة العربية بإجمالي 73541 طالب مقيد وبنسبة حضور 98٪.

وأكد أشرف سلومة، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعتها ميدانيا بشكل دوري من قبل مدراء العموم، مشددا على عدم تواجد أى منهم فى مكتبه والتواجد المستمر فى ميدان العمل.

وشدد "سلومة"، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج، منبها بعدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.