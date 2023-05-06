شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بمحيط مدارس الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع إدارة الإشغالات للحي وهيئة النظافة والتجميل، حملة موسعة لتحسين مستوى النظافة بمحيط المدارس ورفع كافة الإشغالات القائمة أمامها، استعدادا لموسم امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2022/2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات كل في نطاقه ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول لتوفير بيئة آمنة للطلاب، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما كلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بنطاق المحافظة وتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل انطلقت اليوم السبت، حيث أدى الطلاب والتلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية الاختبارات ورقيا، كما أدى الطلاب فى المرحلة الثانوية الامتحانات إلكترونية على التابلت، إضافة إلى اختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتى تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ووفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.