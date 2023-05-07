رئيس جامعة حلوان يهنئ وزير الشباب والرياضة لفوزه برئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفوزه برئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، حيث حصل على دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، التي أقيمت إجراءاتها بمدينة جوهانسبيرج بجنوب افريقيا خلال الفتره من 3 إلى 7 مايو الجاري.

وأكد رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أن هذا المنصب يأتي تتويجا لجهود الدكتور أشرف صبحي وتميزه، فهو نموذج مشرف لتميزه العلمي والأكاديمى والعملي متمنيًا له مزيداً من التفوق والتقدم.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية، ثم دكتوراه في الإدارة الرياضية من جامعتي حلوان وآتو الكندية.

ولعب الدكتور أشرف صبحي الكاراتيه، وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه والحزام الأسود، ثم عمل سكرتيرا عاما لمنطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 وحتى 1997، وبدأ مشواره العملي في عدة شركات رياضية كمدير للتسويق والعلاقات العامة بجانب عمله الأكاديمي كأستاذ للتربية الرياضية، ثم اخصائي نشاط رياضي بنادي الزمالك خلال الفترة من عام 1994 وحتى 1997، ثم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

وفي عام 2000، تولى منصب مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، وفي عام 2004 تم تعيينه عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعيين، وفي عام 2009 شغل منصب المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي 2010، كما ترأس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010.

وفي عام 2011، تم اختياره عضوا للجنة رابطة المحترفين ممثلًا عن نادي الزمالك، ثم رئيسا لقطاع التسويق والاستثمار خلال الفترة من 2011 وحتى 2012، وتولى منصب رئيس هيئة ستاد القاهرة خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2014 وفي عام 2018 عين وزيرا للشباب والرياضة.