شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر صرف 1000 جنيه للمتميزين فى الدعوة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف إثابة قدرها ألف جنيه لكلٍّ من:

1- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.

2- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.

3- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.

4- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.

5- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.

وإثابة قدرها خمسمائة جنيه لكل من :

1- إبراهيم عبد الله محمد عبده - مديرية القاهرة - إدارة الشروق.

2- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.

3- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.

4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.

5- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.

وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية.

وسيتم نهاية شهر مايو تكريم الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية من المديريات والإدارات.

وعلى الآتية أسماؤهم الحضور يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 2023م الساعة العاشرة صباحًا لتسلم شهادة التكريم من رئيس القطاع الديني، بشأن تميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، وهم:

1- د. أسامة فخري الجندي - الديوان العام.

2- محمد إبراهيم عبد الله عسكر - الديوان العام.

3- محمد رجب صديق - الشرقية.

4- محمد جمعة عبدالفتاح - البحيرة.

5- عبدالرحمن تاج إبراهيم - القاهرة.

6- محمد جابر كامل السيد - المنيا.

7- أحمد عبد السعيد محمد أبو طالب - الجيزة.

8- وسام على السيد - الإسكندرية.

9- حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية.

10- أحمد محمد عبد النبي - الدقهلية.

11- سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف.

12- إبراهيم عبد الله محمد عبده - القاهرة - الشروق.

13- سمير هاشم محمد بدوي - الإسكندرية - الدخيلة والعجمي.

14- محمد ممدوح عبد الغني عثمان - دمياط - كفر سعد.

15- عبدالسلام رمضان عبد السلام محمد الشيخ - البحيرة - إيتاي البارود أول.

16- عماد محمد إبراهيم السيد - الشرقية - شبرا النخلة.

17- على محمد على أبو زيد - بني سويف - الفشن.

18- علي ابراهيم علي عثمان - الفيوم - طامية ثان.

19- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.

20- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.

21- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.

22- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.

23- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.

24- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.

25- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.

26- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.

27- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.