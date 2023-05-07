شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تهنئ الملك تشارلز والملكة كاميلا على قيادة المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكًا رسميًّا للمملكة المتحدة، وزوجته الملكة كاميلا، والذي أقيمت اليوم مراسم التتويج بكنيسة دير ويستمنستر في لندن، بحضور أفراد العائلة المالكة البريطانية وعدد من قادة وزعماء ورؤساء دول العالم.

وذكرت الطائفة الإنجيلية فى بيانها "كل الأحمدى منيات القلبية بالتوفيق لجلالة الملك تشارلز والملكة كاميلا في قيادة المملكة المتحدة، والقدرة على بناء السلام ودعم الاستقرار العالمي، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم".

وفى سياق متصل، تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جلالة الملك تشارلز الثالث، وجلالة الملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.

ونثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم.